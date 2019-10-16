Представитель ООН возмущен ситуацией с нападениями на украинских журналистов

КИЕВ, 16 октября. /ТАСС/. Заместитель главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Бенджамин Моро выразил обеспокоенность в связи с отсутствием адекватной реакции правоохранительных органов страны на преступления против журналистов. Свое заявление представитель международной организации озвучил в среду на заседании комитета Верховной рады по свободе слова.

"Наша первая и главная обеспокоенность - физические нападения на журналистов, блогеров и представителей СМИ, - цитирует представителя ООН издание "Украинские новости". - Совсем недавно журналист Вадим Комаров подвергся жестокому нападению и умер через несколько месяцев. Кроме того, виновные в нападении на [журналиста Павла] Шеремета не призваны к ответу спустя три года".

Моро обратил внимание, что во всех отчетах ООН упоминается недопустимость подобного. "Мы всегда подчеркиваем, что пока виновные в нападении пользуются безнаказанностью за предыдущие нарушения, то невозможно обеспечить безопасную среду для журналистов", - выразил он возмущение.

Замглавы Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине также призвал депутатов Рады принять меры для закрытия сайта "Миротворец", публикующего адреса людей, в том числе журналистов, деятельность которых создатели сайта считают вредной для Украины. Он напомнил, что публикация данных создает угрозу для людей, приведя в качестве примера убийство журналиста Олеся Бузины.