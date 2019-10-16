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Военная операция Турции на севере Сирии

Турция не будет менять статус Инджирлика в ответ на санкции США

Как заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, такие меры пока не рассматриваются

АНКАРА, 16 октября. /ТАСС/. Турция не рассматривает возможность изменения статуса военной базы Инджирлик в качестве ответных санкций против США. Об этом заявил в среду официальный представитель президента Ибрагим Калын на пресс-конференции в Анкаре.

"В настоящий момент внесение изменений в статус базы Инджирлик не ожидается", - приводит Anadolu слова Калына.

Ранее в среду близкая к турецкому правительству газета Yeni Safak написала, что Анкара в качестве ответных мер на американские рестрикции может ограничить доступ военных США к авиабазе Инджирлик в Адане и базе радаров раннего предупреждения НАТО Кюреджик в Малатье.

4 октября президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о санкциях против Турции в связи с ее действиями в Сирии. Как следует из документа, лидер поручил главам Госдепартамента и Минфина США решать, в отношении кого именно будут вводить рестрикции. Речь идет о лицах, которые "препятствуют прекращению огня в Северной Сирии", а также мешают политическому урегулированию в этой стране. На основании этого указа Минфин и Госдеп США уже объявили о введении санкций против Министерства национальной обороны и Министерства энергетики и природных ресурсов Турции, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также главы МВД Сулеймана Сойлу.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований.

Теги
СШАЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, ДональдВоенная операция Турции на севере Сирии
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