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Президент Азербайджана готов уволить препятствующих реформам чиновников

Они "очерняют кадры, обладающие новым мышлением", заявил Ильхам Алиев

БАКУ, 16 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что ему не по пути с теми людьми во власти, которые выступают против проводимых в стране реформ.

"Сегодня некоторые люди из власти выступают против реформ, потому что эти реформы затрагивают их личные интересы. Они всячески пытаются воспрепятствовать нашей работе, очерняют кадры, обладающие новым мышлением. <…> Нам не по пути с людьми, которые выступают против реформ и пытаются исподтишка создавать препятствия нашей работе", - сказал президент в среду, выступая на экономическом совещании с участием членов правительства. Трансляцию вел государственный телеканал AzTV.

Алиев назвал "невыносимым явлением", когда некоторые члены правительства шантажируют и очерняют других, пытаются дискредитировать реформы, проводимые по поручению главы государства. "Если кто-то считает, что мы должны мириться с этим, то он ошибается. Альтернативы реформам нет", - отметил он.

"Мы хотим видеть Азербайджан современным, стремительно развивающимся государством, руководствующимся в своей политике прозрачностью, и добьемся этого. Никто не может нам помешать", - подчеркнул президент.

Теги
АзербайджанАлиев, Ильхам Гейдар оглы
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