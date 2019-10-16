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Власти Испании пообещали гарантировать соблюдение порядка в Каталонии

В правительстве страны повторили, что не допустят, чтобы "насилие победило сосуществование"

МАДРИД, 16 октября. /ТАСС/. Правительство Испании пообещало гарантировать соблюдение порядка в Каталонии после столкновений, которыми закончились некоторые акции протеста. Об этом заявил в среду исполняющий обязанности премьер-министра Педро Санчес.

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По его словам, "правительство вновь повторяет, что оно ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы насилие победило сосуществование". "Правительство действует, чтобы гарантировать права и поддержание порядка в Каталонии", - заверил Санчес. "Хочу обратиться к главе правительства Каталонии [Киму Торре]: как он, так и члены его правительства имеют моральный долг без отговорок осудить насилие в Каталонии", - отметил и. о. премьера.

Теги
ИспанияСанчес, ПедроРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииТорра, КимПриговор организаторам референдума в Каталонии
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