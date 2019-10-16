Власти Испании пообещали гарантировать соблюдение порядка в Каталонии

По его словам, "правительство вновь повторяет, что оно ни при каких обстоятельствах не допустит, чтобы насилие победило сосуществование". "Правительство действует, чтобы гарантировать права и поддержание порядка в Каталонии", - заверил Санчес. "Хочу обратиться к главе правительства Каталонии [Киму Торре]: как он, так и члены его правительства имеют моральный долг без отговорок осудить насилие в Каталонии", - отметил и. о. премьера.