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В штате Нью-Йорк разрешили вторично судить лиц, помилованных президентом США

Решение может в первую очередь коснуться Пола Манафорта, входившего в состав предвыборного штаба действующего главы государства Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 16 октября. /ТАСС/. Власти американского штата Нью-Йорк приняли в среду закон, позволяющий вторично привлекать к судебной ответственности за одно и то же преступление лиц, помилованных президентом США. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Губернатор Эндрю Куомо сегодня объявил о подписании закона, который ликвидирует лазейку в законодательстве, защищавшую лиц, помилованных президентом и освобожденных от судебной ответственности на уровне штата за одно и то же преступление. Эта ключевая реформа, входящая в состав программного законопроекта генерального прокурора Летиции Джеймс и наделяющая нью-йоркских прокуроров полномочиями добиваться судебного преследования за уголовные деяния в их сфере юрисдикции", - отмечается в сообщении.

"Никто не превыше закона", - заявил Куомо. С точки зрения генпрокурора Джеймс, упомянутая выше лазейка в законах штата "позволяла президенту страны злоупотреблять своими полномочиями путем несправедливого помилования членов своей семьи или ближайших помощников". Закон вступает в силу немедленно и распространяется на правонарушения как в прошлом, так и в будущем.

Телекомпания CNN считает, что решение Куомо может в первую очередь коснуться Пола Манафорта, который вошел в состав предвыборного штаба Трампа в марте 2016 года, возглавил его в июне, но уже в августе был уволен после того, как Киев обвинил его в незаконном получении крупных денежных сумм в 2007-2012 годах. 8 марта суд города Александрия (штат Вирджиния) приговорил 70-летнего Манафорта к 47 месяцам заключения за нарушения налогового и банковского законодательств и сокрытие зарубежных банковских счетов, а 13 марта суд в Вашингтоне приговорил его к 3,5 года заключения за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности.

Власти штата Нью-Йорк обвинили Манафорта в финансовых махинациях с жилищной ипотекой и оформлении подложных бизнес-документов с целью незаконного получения миллионов долларов. Обвиняемый не признает себя виновным. Его адвокаты подчеркивают, что некоторые из обвинений, о которых идет речь, ранее уже были предъявлены их клиенту в других судах. Защитники подчеркивали, что Манафорта нельзя дважды наказывать за одно и то же нарушение.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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