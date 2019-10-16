Участники саммита ЕС обсудят Brexit, операцию Турции в Сирии и вопросы расширения

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Плановый двухдневный саммит Евросоюза откроется в четверг в Брюсселе. В повестку дня включены ситуация вокруг выхода Великобритании из ЕС (Brexit), отсрочка на месяц начала работы нового состава Еврокомиссии (ЕК) под руководством Урсулы фон дер Ляйен, операция Турции на северо-востоке Сирии и перспективы начала переговоров о приеме Албании и Северной Македонии в состав сообщества.

Brexit

Изначально предполагалось, что Лондон до вечера вторника согласует с Брюсселем новые предложения по выходу Соединенного Королевства из сообщества, чтобы главный переговорщик от Евросоюза Мишель Барнье смог представить готовый текст на встрече глав государств и правительств, которые должны будут определить дальнейшие шаги.

С конца марта 2019 года, когда Великобритания получила первую отсрочку по Brexit, у Лондона и Брюсселя было шесть с половиной месяцев, чтобы завершить переговоры и согласовать все параметры выхода королевства из ЕС к саммиту 17-18 октября, на котором их должны утвердить лидеры сообщества. Однако до полуночи 16 октября документ так и не удалось согласовать. Интенсивные дискуссии продолжаются в Брюсселе практически без перерыва последние сутки. Все стороны заявляют, что соглашение близко, но все еще не достигнуто.

По имеющейся информации, к настоящему моменту стороны договорились о том, как будет осуществляться таможенный контроль на острове Ирландия и какая роль достанется Ассамблее (однопалатному парламенту) Северной Ирландии в определении действующих в Ольстере правил и нормативов. При этом пока не улажены вопросы, касающиеся порядка взимания НДС после Brexit, однако проект сделки в целом готов. У переговорщиков впереди ночь и восемь часов дня, чтобы снять последние разногласия. Впрочем, открытым остается вопрос, примут ли новый вариант сделки британские парламентарии.

В соответствии с нормами Евросоюза окончательный выход Великобритании должен был произойти 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи соответствующего письменного уведомления. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклоняли проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого Брюсселем и правительством во главе с Терезой Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

Сменивший ее на посту премьер-министра Борис Джонсон настаивает на том, что страна не будет просить Брюссель о новых отсрочках и должна покинуть Евросоюз не позднее 31 октября. При этом он требует смягчить условия соглашения с Брюсселем для королевства, угрожая в противном случае выходом без соглашения, против чего продолжает выступать большая часть депутатов британского парламента.

Нестыковки в Брюсселе

В повестку дня саммита ЕС также входят вопрос смены составов евроинститутов и приоритеты политики Брюсселя на 2020-2024 годы. В частности, уходящий глава Евросовета Дональд Туск пригласил на встречу назначенного председателя ЕК фон дер Ляйен, которая должна будет представить новые приоритеты. Кроме того, ожидается, что Евросовет примет решение о назначении Кристин Лагард президентом Европейского центрального банка.

Однако из-за того, что на слушаниях в Европарламенте (ЕП) в конце сентября - начале октября были провалены кандидатуры еврокомиссаров от Венгрии, Румынии и Франции, а новые претенденты до сих пор не представлены, комиссия фон дер Ляйен не сможет начать работу 1 ноября, как это было запланировано.

В среду председатель ЕП и лидеры политических фракций распространили заявление о том, что законодательный орган поддержал перенос вступления в должность новых членов ЕК на 1 декабря, то есть участники саммита ЕС должны будут продлить мандат действующей комиссии под руководством Жан-Клода Юнкера как минимум на один месяц.

Депутаты ЕП 30 сентября отклонили выдвинутые Румынией и Венгрией кандидатуры на посты в новом составе ЕК из-за подозрений в наличии "конфликта интересов". Румынка Роване Плумб претендовала на пост еврокомиссара по транспорту, а бывший венгерский министр юстиции Ласло Трочани должен был заниматься расширением и политикой соседства ЕС. 10 октября ЕП по той же причине отказался утвердить кандидатуру француженки Сильви Гулар на пост еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка.

Турецкая операция в Сирии

Ситуация вокруг военной операции Турции в Сирии станет второй после Brexit главной темой нынешнего саммита. Как ожидается, главы государств и правительств будут обсуждать меры в отношении Анкары, которые могли бы остановить ее действия в арабской республике.

14 октября министры иностранных дел 28 стран ЕС на плановом заседании в Люксембурге согласовали санкционный режим против Турции для введения ограничительных мер в отношении Анкары в связи с ее буровой деятельностью в исключительной экономической зоне Кипра. При этом они не решились ввести эмбарго на поставки оружия Анкаре в ответ на ее операцию в Сирии, в то время как на национальном уровне это уже сделали многие государства сообщества. Как пояснил ТАСС источник на полях заседания, от консолидированного эмбарго ЕС Турцию спасло ее членство в НАТО.

При этом страны-члены осудили военную операцию Турции в Сирии, которая "серьезно подрывает стабильность и безопасность всего региона", и обязались "координировать политику в области экспорта оружия в Турцию".

Кроме того, ЕС заявил, что опасается возрождения террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и новых потоков беженцев на свою территорию из-за турецкой операции. Этот тезис подробно разъяснил глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн, который подчеркнул угрозу освобождения боевиков ИГ, удерживаемых курдами, в ходе вооруженных столкновений. Особую озабоченность европейцев вызывает тот факт, что большинство пленных моджахедов в курдских тюрьмах - это граждане стран Евросоюза, воевавшие в рядах ИГ. Члены ЕС до последнего момента отказывались принимать их для отбывания заключения на своей территории, а теперь возникает риск того, что они станут возвращаться сами - свободно и бесконтрольно.

Перед лицом этих угроз руководители европейских дипведомств призвали к проведению министерской встречи стран - членов международной антитеррористической коалиции во главе с США в связи с военной операцией Турции в Сирии.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

Членство Албании и Северной Македонии

Вопрос начала консультаций о вступлении в сообщество Албании и Северной Македонии вошел в повестку дня саммита, так как Совет ЕС не смог 15 октября принять решение об их запуске.

"Решение о начале переговоров не принято. Теперь этот вопрос обсудят лидеры на саммите, я сохраняю оптимизм, я верю, что лидеры ЕС исправят это решение. Мы должны быть последовательны. Две страны выполнили свои обязательства, теперь мы должны выполнить свои. Точка", - заявил еврокомиссар по расширению и политике соседства Йоханнес Хан.

При этом, как отметила министр по делам Европы председательствующей в Совете ЕС Финляндии Тютти Туппурайнен, "даже открытие переговоров не означает, что эти страны станут членами ЕС немедленно, на это могут потребоваться годы". Она заверила, что финское председательство и ЕК "сделали все возможное для достижения договоренности о начале консультаций, однако договоренности пока достичь не удалось".

По сообщениям европейских источников, старт переговоров о вступлении Албании и Северной Македонии заблокировали Франция и Нидерланды. Более того, глава голландского МИД Стеф Блок открыто заявил, что обе страны еще не готовы к началу консультаций: "Каждую страну нужно судить по ее собственным заслугам. Оба государства сделали уже много, но Северная Македония еще должна принять закон о независимой прокуратуре. Если это будет сделано, переговоры смогут начаться. По поводу Албании мы считаем, что с ее стороны еще должна быть проделана дополнительная работа", - сказал он.

Оба государства уже признаны официальными кандидатами на вступление в сообщество, что не позволит Евросоюзу отказаться от их приема, однако сама процедура переговоров может позволить достаточно долго отсрочивать этот момент, если оппозиция будет достаточно сильной. Например, консультации по вопросу о членстве Турции в ЕС официально начались осенью 2005 года, но эта страна не имеет никаких шансов на вступление в сообщество и сегодня.