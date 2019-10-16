Помпео в телефонном разговоре с Чавушоглу призвал Турцию вернуться к диалогу

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил в среду, что в ходе состоявшегося во вторник телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу призвал Анкару вернуться к диалогу по Сирии.

"Разговаривал вчера с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, призвал Турцию прекратить военную операцию и вернуться к диалогу с США по вопросам безопасности на северо-востоке Сирии", - написал Помпео в Twitter.

О состоявшейся телефонной беседе во вторник сообщил ТАСС источник в турецком внешнеполитическом ведомстве. Данный разговор стал первым контактом между Анкарой и Вашингтоном после того, как последний добавил в санкционный список турецкие министерства национальной обороны и энергетики и природных ресурсов, глав этих ведомств Хулуси Акара и Фатиха Донмеза, а также руководителя МВД Сулеймана Сойлу.

Помпео входит в состав возглавляемой вице-президентом США Майклом Пенсом делегации, которая в среду направляется в Анкару для переговоров с турецкими властями.

9 октября Анкара объявила о начале на севере Сирии новой военной операции "Источник мира". Ее целью является создание буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.