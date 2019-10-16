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Глава правительства Каталонии осудил протесты в Барселоне

Ким Торра считает, что "движение за независимость не должно быть насильственным"

ТАСС, 17 октября. Глава правительства Каталонии Ким Торра осуждает участившиеся беспорядки в Барселоне. Об этом сообщает в четверг газета La Vanguardia.

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"Движение за независимость не должно быть насильственным. Мы всегда осуждали насилие. Нельзя допускать инцидентов, которые мы наблюдаем на улицах нашей страны", - приводит его слова издание.

Митинги начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении каталонских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые из проходивших по делу были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

Теги
ИспанияТорра, Ким
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