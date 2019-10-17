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Тайфун "Хагибис"

Парад по случаю интронизации императора Японии перенесен на ноябрь

Мероприятие состоится 10 ноября

ТОКИО, 17 октября. /ТАСС/. Парад по случаю вступления на престол нового императора Японии Нарухито, который должен состояться 22 октября, будет перенесен из-за последствий тайфуна "Хагибис". Об этом в четверг сообщило японское общественное телевидение.

Отмечается, что в качестве новой даты проведения парада правительство Японии выбрало 10 ноября.

Премьер-министр Синдзо Абэ ранее, общаясь с журналистами, подтвердил, что вопрос о переносе даты проведения парада в настоящее время действительно рассматривается правительством.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции, а также работы по ликвидации последствий удара тайфуна "Хагибис", который стал причиной гибели по крайней мере 77 человек. "Хагибис" ударил по основной территории Японии в субботу и прошел по тихоокеанскому побережью главного острова страны Хонсю.

Император Нарухито вступил на престол 1 мая нынешнего года. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии: меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов. Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре.

Теги
ЯпонияНарухито (император Японии)Тайфун "Хагибис"
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