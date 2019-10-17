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Гуманитарный конвой из России прибыл в республики Донбасса

Общий вес гуманитарной помощи для Луганска составил более 154 т

ДОНЕЦК/ЛУГАНСК, 17 октября. /ТАСС/. Автомобили 87-го конвоя МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса прибыли в четверг в Донецк и Луганск. Об этом сообщают Донецкое агентство новостей и агентство Луганскинформцентр.

"В Донецк прибыл восемьдесят седьмой гуманитарный конвой из Российской Федерации с детским питанием", - цитирует Донецкое агентство новостей представителя МЧС Донецкой народной республики (ДНР).

В МЧС Луганской народной республики (ЛНР) сообщили, что общий вес гуманитарной помощи, доставленной в Луганск, составил более 154 т. На этот раз в Донбасс из России доставлены продуктовые наборы для детей.

Россия оказывает гуманитарную помощь жителям ДНР и ЛНР на постоянной основе с августа 2014 года. За этот период в Донбасс уже отправлено 87 автомобильных колонн, общий вес гуманитарных грузов составляет свыше 78 тыс. т.

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