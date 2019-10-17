Лукашенко заявил, что Россия для Минска - это идеология и больше, чем просто страна

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия для белорусов - это идеология, это больше, чем просто страна. Такое мнение он высказал в четверг на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

"Я часто говорю: если кто-то в России думает, что это их Россия, это и наша Россия. К этому надо привыкать. Россия - это больше, чем страна, для Беларуси тем более. Это идеология, и ее из меня не выбить", - сказал Лукашенко. "Некоторые СМИ в Москве, а может и многих, настораживает, что мы часто общаемся с руководителями регионов [России]. Должен вам сказать, что здесь нет никакой конспирологии", - заявил он.