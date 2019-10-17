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Глава МИД Франции призвал Иран вернуться к ядерной сделке, а Вашингтон отменить санкции

По словам Жан-Ив Ле Дриана, Тегерану необходимо "проявить волю"

ТАСС, 17 октября. Ирану следует вернуться к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), а Соединенным Штатам снять санкции с Тегерана, чтобы снизить напряженность. Об этом, как передает телеканал Al Jazeera, заявил в четверг глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан на совместной пресс-конференции в Багдаде с иракским коллегой Мухаммедом Али аль-Хакимом.

"Мы обсуждали иранский кризис, напряженность в Персидском заливе и необходимость ее ослабления, - сказал он. - Мы работаем с правительством Ирака, чтобы снизить напряженность в отношениях между Вашингтоном и Тегераном. От Ирана требуется, чтобы он вернулся к ядерной сделке, а от Вашингтона - отменить санкции".

По словам министра, Тегерану необходимо "проявить волю", чтобы избежать дестабилизации в регионе.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения в отношении Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла. В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщил, что Вашингтон готов вести переговоры с Тегераном и встречаться с представителями иранских властей без предварительных условий.

Теги
СШАИранФранцияЛе Дриан, Жан-Ив
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