Марин Ле Пен заявила о намерении участвовать в выборах президента Франции в 2022 году

ПАРИЖ, 17 октября. /ТАСС/. Глава "Национального объединения" Марин Ле Пен намерена выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Франции в 2022 году, если получит поддержку сторонников партии. Об этом она заявила в четверг в интервью радиостанции "Европа 1".

"Всю жизнь я хотела увидеть, как страна избавляется от проблем. Только предложения "Национального объединения" могут решить проблемы нашей страны, поэтому я возьму это на себя, если члены партии не примут иного решения", - сказала она, отвечая на вопрос о выборах.

"Я намерена это сделать, потому что верю в наши убеждения и думаю, что я тот человек, у которого есть смелость воплотить их в жизнь", - отметила Ле Пен, подчеркнув, что "это не исключает другой возможной кандидатуры".

В первом туре президентских выборов в 2017 году Ле Пен получила 21,3% голосов, заняв второе место, а во втором проиграла главе "Республики на марше" Эмманюэлю Макрону, набрав 33,9% голосов. Ее поддержали более 10,6 млн французов (право голоса имеют более 46 млн человек из около 67 млн жителей страны). Для "Национального фронта" (бывшее название "Национального объединения") это стало лучшим электоральным показателем и рекордом за всю историю участия его кандидатов в президентских выборах. В 2002 году Жан-Мари Ле Пен набрал во втором туре 17,79%, уступив Жаку Шираку.