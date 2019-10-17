Израильские военные сбили беспилотник в районе границы с сектором Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 октября. /ТАСС/. Израильские военные сбили в четверг беспилотник в районе границы с сектором Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад солдаты засекли и сбили дрон близ забора безопасности в южной части сектора Газа", - говорится в заявлении военных. Газета The Times of Israel отмечает, что в пресс-службе не стали указывать ни тип аппарата, ни то, был ли он сбит в воздушном пространстве еврейского государства, или так и не пересек границ палестинского приморского анклава.

В предыдущий раз израильские военные перехватывали запущенный из сектора Газа беспилотный летательный аппарат в июле 2019 года.