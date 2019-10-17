Почти 100 человек были задержаны в Каталонии с начала акций протеста

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 97 человек были задержаны в Каталонии за время начавшихся 14 октября в регионе акций протеста против вынесения вердикта лидерам регионального сепаратистского движения. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции исполняющий обязанности главы МВД Испании Фернандо Гранде-Марласка.

"Вчера было 46 задержанных, с начала акций [в понедельник] - 97 задержанных", - сказал и.о. министра. "Без сомнения, правонарушители и дальше будут задерживаться", - добавил он.

По его словам, всего в ходе беспорядков в Каталонии пострадали 194 сотрудника правоохранительных органов. Материальный ущерб только во вторник составил €627 тыс., отметил Гранде-Марласка.

И.о. министра также призвал главу каталонского правительства Кима Торру осудить насилие в ходе демонстраций в Каталонии. "Председатель [правительства] автономной области должен продемонстрировать, что он заодно с сотрудниками правоохранительных органов", - добавил Гранде-Марласка.

Митинги в Каталонии начались после того, как Верховный суд Испании вынес в понедельник вердикт в отношении политиков, которые причастны к организации референдума о независимости в 2017 году. Их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы. Некоторые фигуранты дела были признаны виновными в подстрекательстве к мятежу и растрате. Максимальный срок получил экс-замглавы правительства автономной области Ориол Жункерас.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. ‪27 октября того же года‬ парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.