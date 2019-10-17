Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Brexit

Лидеры Евросовета и Европарламента поддержали договоренность по Brexit

Главный вопрос - в том, как будет действовать британский парламент

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали достигнутую в четверг договоренность между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

На эту тему

"Соглашение всегда лучше, чем отсутствие соглашения", - заявил Туск по прибытии на встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он также выразил уверенность, что этот документ "соответствует интересам ЕС и Республики Ирландия", которая рискует более других остающихся в ЕС государств пострадать от Brexit.

"Мы счастливы, мы все работали над систематизированным выходом [Великобритании из ЕС]. Нужно еще посмотреть на текст, должны высказаться Европейский совет (саммит ЕС), британский парламент. Европарламент, разумеется, готов выполнить свою часть (в процессе ратификации документа - прим. ТАСС)", - заявил он.

Ранее о полной поддержке соглашений Еврокомиссией заявил ее уходящий лидер Жан-Клод Юнкер. В свою очередь главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе выразил надежду, что этот документ может позволить Великобритании покинуть ЕС в срок - 31 октября, после чего должен начаться переходный период сроком до конца декабря 2020 года.

Главный вопрос сейчас в том, как будет действовать британский парламент, который с декабря 2018 года, когда был согласован первый текст соглашения о Brexit, уже трижды отвергал различные редакции этого документа.

Теги
ВеликобританияИрландияТуск, ДональдЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, БорисСассоли, ДавидБарнье, Мишель
Реклама на ТАСС
Спикер парламента Украины отверг призыв ООН закрыть сайт "Миротворец"
Дмитрий Разумков заявил, что у парламента таких полномочий нет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС