Лидеры Евросовета и Европарламента поддержали договоренность по Brexit

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Лидер Европейского совета Дональд Туск и глава Европарламента Давид Сассоли поддержали достигнутую в четверг договоренность между Брюсселем и Лондоном о выходе Великобритании из ЕС (Brexit).

"Соглашение всегда лучше, чем отсутствие соглашения", - заявил Туск по прибытии на встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Он также выразил уверенность, что этот документ "соответствует интересам ЕС и Республики Ирландия", которая рискует более других остающихся в ЕС государств пострадать от Brexit.

"Мы счастливы, мы все работали над систематизированным выходом [Великобритании из ЕС]. Нужно еще посмотреть на текст, должны высказаться Европейский совет (саммит ЕС), британский парламент. Европарламент, разумеется, готов выполнить свою часть (в процессе ратификации документа - прим. ТАСС)", - заявил он.

Ранее о полной поддержке соглашений Еврокомиссией заявил ее уходящий лидер Жан-Клод Юнкер. В свою очередь главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции в Брюсселе выразил надежду, что этот документ может позволить Великобритании покинуть ЕС в срок - 31 октября, после чего должен начаться переходный период сроком до конца декабря 2020 года.

Главный вопрос сейчас в том, как будет действовать британский парламент, который с декабря 2018 года, когда был согласован первый текст соглашения о Brexit, уже трижды отвергал различные редакции этого документа.