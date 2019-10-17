ЕП не будет голосовать по сделке по Brexit, пока ее не одобрит британский парламент

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) не будет проводить голосование по соглашению об условиях выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit), пока его не одобрит британский парламент. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ЕП.

"В соответствии с нашей резолюцией [по Brexit], Европарламент не будет проводить никакого голосования, пока парламент Великобритании не одобрит соглашение с ЕС", - отмечается в заявлении.

В ЕП пояснили порядок ратификации документа: "После того, как Совет передаст соглашение и политическую декларацию в ЕП, соответствующий комитет подготовит и проголосует по документу, который затем будет представлен всему Европарламенту. После завершения процедуры согласования в Европейском парламенте (пленарное голосование в Страсбурге - простым большинством голосов) текст будет направлен в Совет, который должен утвердить его квалифицированным большинством голосов", - следует из заявления.

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.