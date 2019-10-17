На Украине заведено дело против чиновника администрации Порошенко о хищении $6 млн

КИЕВ, 17 октября. /ТАСС/. Национальная полиция Украины начала расследование уголовного дела, связанного с завладением средствами государственного "Укрэксимбанка" в особо крупном размере компаниями Дмитрия Елманова - бывшего главы департамента правоохранительных органов администрации экс-президента Петра Порошенко. Об этом сообщило информагентство "Украинские новости" со ссылкой на материалы дела, датированные 8 октября.

"Следственное управление Национальной полиции Украины начало расследование уголовного дела о завладении средствами государственного ПАО "Укрэксимбанк" в размере более 149 млн гривен ($6 млн)", - сказано в сообщении. Отмечается, что организованная группа лиц действовала "в имущественных интересах" чиновника администрации Порошенко Дмитрия Елманова.

Издание сообщает, что "Укрэксимбанк" и группа компаний "БМ" (владелец Дмитрий Елманов) более девяти лет находятся в судебных процессах, поскольку "БМ" не погасила банку 584 млн гривен проблемных кредитов. Кроме того, утверждается, что предпринимались попытки вывести залоговое имущество компании, включая автотранспортное предприятие, путем процедуры банкротства.

Украинские СМИ также сообщали, что в 2015 году Елманов стал фигурантом громкого скандала, связанного с получением чиновниками администрации Порошенко фиктивного статуса участников боевых действий в Донбассе.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского состоялось расширенное совещание по вопросу работы банковской системы страны, на котором рассматривалась ситуация с проблемными долгами государственных банков. В офисе отмечали, что они составляют около 400 млрд гривен ($16,1 млрд), или 70% долгов всей банковской системы страны.