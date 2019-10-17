Североирландские юнионисты не поддержат сделку по Brexit

ЛОНДОН, 17 октября. /ТАСС/. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) не поддержит соглашение по Brexit, достигнутое Лондоном и Брюсселем, при голосовании в британском парламенте, намеченном на 19 октября. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении партии, которая имеет соглашение с правящей Консервативной партией об оказании ей помощи в парламенте при важных голосованиях.

"После заявления премьер-министра Бориса Джонсона о том, что он заключил "прекрасную новую сделку с Европейским союзом" ДЮП не сможет поддержать его предложения в парламенте," - говорится в распространенном партией документе. "С нашей точки зрения, эти предложения не способствуют экономическому процветанию Северной Ирландии и подрывают целостность Соединенного Королевства", - пояснили свою позицию североирландские юнионисты.

В заявлении ДЮП названы три причины, по которым партия не сможет поддержать предложение Джонсона. Юнионисты указывают, что хотя Северная Ирландия и покинет Таможенный союз ЕС в составе Соединенного Королевства, она по-прежнему должна будет подчиняться таможенным правилам ЕС, в результате чего жители Ольстера могут столкнуться с ростом цен, таможенными проверками и другими сложностями. ДЮП также не устраивают правила взимания НДС, которые предлагается ввести для Северной Ирландии и которые отличаются от правил, которым должны будут следовать другие части Соединенного Королевства.

Главным же камнем преткновения является то, что ДЮП фактически потеряет право вето в Ассамблее - однопалатном парламенте Северной Ирландии. Согласно договоренности с ЕС, Ассамблея будет простым большинством решать вопрос о том, сколько лет Ольстер будет подчиняться правилам и нормативам Евросоюза. При этом подписанное в 1998 году Белфастское соглашение, которое сделало возможным политическое урегулирование североирландского конфликта, предусматривает, что всего треть депутатов Ассамблеи сможет заблокировать любую рассматриваемую инициативу.

Консервативное правительство меньшинства, которое возглавляет Джонсон, не располагает достаточным количеством голосов в парламенте, чтобы самостоятельно провести сделку через Палату общин. Это возможно только при поддержке ДЮП, независимых парламентариев и нескольких оппозиционных депутатов, готовых выступить против официальной линии Лейбористской партии. По оценкам британских политических комментаторов, отсутствие поддержки со стороны ДЮП сделает стоящую перед Джонсоном задачу практически невыполнимой.