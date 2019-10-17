В Хельсинки полагают, что неопределенность по утверждению условий Brexit пока сохраняется

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Достижение соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС пока не дает окончательной уверенности в том, что сделка будет одобрена. Об этом заявил в четверг премьер-министр Финляндии Антти Ринне по прибытии на саммит ЕС.

По его мнению, неопределенность создает позиция британского парламента, который должен одобрить соглашение.

"Та информация, которая поступала оттуда на протяжении последних часов, не слишком убедительна с точки зрения одобрения [сделки]", - сказал он газете Helsingin Sanomat.

По его словам, "жесткий" Brexit станет "крайне негативным событием" для финнов и других европейцев, поэтому хорошо, что такого сценария пытаются избежать. "Надеюсь, что теперь цель будет достигнута", - подчеркнул он.