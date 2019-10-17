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Brexit

В Хельсинки полагают, что неопределенность по утверждению условий Brexit пока сохраняется

Поступающая информация не слишком убедительна с точки зрения одобрения сделки, отметил премьер-министр Финляндии Антти Ринне

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Достижение соглашения по условиям выхода Великобритании из ЕС пока не дает окончательной уверенности в том, что сделка будет одобрена. Об этом заявил в четверг премьер-министр Финляндии Антти Ринне по прибытии на саммит ЕС.

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По его мнению, неопределенность создает позиция британского парламента, который должен одобрить соглашение.

"Та информация, которая поступала оттуда на протяжении последних часов, не слишком убедительна с точки зрения одобрения [сделки]", - сказал он газете Helsingin Sanomat.

По его словам, "жесткий" Brexit станет "крайне негативным событием" для финнов и других европейцев, поэтому хорошо, что такого сценария пытаются избежать. "Надеюсь, что теперь цель будет достигнута", - подчеркнул он.

Теги
ФинляндияВеликобританияBrexitРинне, Антти
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