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Brexit

Ирландский премьер указал на уникальное решение в сделке по Brexit

Единая экономика острова сможет развиваться и процветать, уверен Лео Варадкар

ДУБЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Глава правительства Ирландии Лео Варадкар приветствовал достигнутое в четверг соглашение о выходе Великобритании из ЕС. На своей странице в Twitter он указал на уникальное решение по Северной Ирландии, которое содержится в тексте документа.

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"Мы достигли сделки по Brexit, которая позволяет Соединенному Королевству покинуть ЕС по упорядоченному сценарию", - написал Варадкар. Он указал, что сделка содержит "уникальное решение" по Северной Ирландии, которое отражает "специфику истории и географии" этой территории. "Это на благо Ирландии и Северной Ирландии. Единая экономика острова сможет развиваться и процветать, также как отношения Запад - Восток (между Великобританией и Ирландией - прим. ТАСС)", - добавил ирландский премьер. Он также отметил, что сделка "защищает единый общеевропейский рынок и место Ирландии в нем".

Ранее о достижении договоренности сообщили глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и глава британского правительства Борис Джонсон. Сделку Лондона и Брюсселя должны теперь одобрить лидеры всех стран Евросоюза на открывающемся в четверг в бельгийской столице двухдневном саммите ЕС. Юнкер уже рекомендовал саммиту ЕС утвердить проект соглашения о Brexit.

Если документ будет одобрен лидерами ЕС, за него должны будут также проголосовать депутаты британского парламента. Предшественнице Джонсона Терезе Мэй трижды не удалось провести через Палату общин свой проект соглашения, и существует значительный риск того, что неудачу может потерпеть и нынешний премьер, возглавляющий правительство меньшинства. Британским законодателям предложат проголосовать за сделку Джонсона в субботу, 19 октября, в ходе внеочередного заседания парламента.

Теги
ВеликобританияИрландияЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, БорисМэй, ТерезаВарадкар, Лео
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