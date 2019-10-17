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Brexit

Глава Еврокомиссии: новой отсрочки Brexit не потребуется

Соглашение создает уверенность там, где Brexit создает неуверенность и нестабильность, отметил Жан-Клод Юнкер

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Нового продления сроков выхода Великобритании из ЕС (Brexit) не потребуется. Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в четверг на совместной пресс-конференции с британским премьером Борисом Джонсоном в Брюсселе.

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"У нас есть сделка. Значит, нового продления Brexit не потребуется ни в какой форме, - заявил он. - Это соглашение создает уверенность там, где Brexit создает неуверенность и нестабильность. Конечно, теперь этот документ должны утвердить парламенты ЕС и Великобритании".

Он пообещал, что "сразу, как только соглашение будет утверждено, стороны начнут переговоры о будущих отношениях". "Мы сделаем это сразу с 1 ноября", - заявил Юнкер.

Джонсон и Юнкер отказались отвечать на вопросы журналистов, ограничившись короткими заявлениями. Юнкеру даже пришлось повысить голос на несколько десятков журналистов на пресс-конференции, которые начали выкрикивать вопросы, как только договорил Джонсон. "Эгегегей", - закричал в микрофон Юнкер и, когда шум стих, добавил: "Мне грустно, когда я думаю о Brexit". После чего оба лидера ушли с пресс-конференции, не предоставив никаких дополнительных разъяснений.

Теги
ВеликобританияЮнкер, Жан-КлодBrexitДжонсон, Борис
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