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Барселона готовится к пятничной всеобщей забастовке

Информации о количестве участников нет. В прошлые разы во время всеобщих забастовок на улицы города выходили около 500 тыс. человек
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Барселона с понедельника живет в режиме протестов, которые начались после вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года. В предыдущие два дня протесты перерастали в уличные беспорядки. Правоохранители опасаются, что пик придется на пятницу, когда в Каталонии начнется всеобщая забастовка - четвертая за почти два года.

Что происходит в городе

В четверг жизнь в старом городе протекает в привычном ключе: уличные кафе забиты до отказа, играют музыканты, по популярным маршрутам ходят толпы туристов. За пределами старого города наблюдаются сложности с дорожным движением, которые связаны с последствиями ночных беспорядков. Кроме того, были перекрыты несколько центральных проспектов из-за студенческого шествия, в котором приняли участие 25 тыс. человек.

Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

Рядом с государственными учреждениями дежурят усиленные наряды полиции. Повышенное число стражей порядка бросается в глаза не сильно. Под усиленный контроль взяты железнодорожные и автобусные вокзалы. Как передает корреспондент ТАСС, возле Французского вокзала стоят три бронированных полицейских фургона, а зал ожидания патрулируют несколько правоохранителей с автоматами.

Что поменяется 18 октября

Забастовка в пятницу внесет существенные коррективы в привычную жизнь горожан. Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Оператор городского общественного транспорта пообещал обеспечить хотя бы минимальный уровень работы - по улицам будут курсировать от 20% до 30% автобусов. В связи с этим ожидаются логистические проблемы возле барселонского аэропорта.

Такси в таких условиях тоже будет работать непросто, рассказал корреспонденту ТАСС один из водителей. "В последние дни было сложно довезти клиента точно по адресу в центре, приходилось нередко высаживать их за несколько кварталов, потому что иначе я бы встал в пробку, - говорит он. - В пятницу я присоединюсь к забастовке и останусь дома с семьей".

Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

По ситуации собираются действовать владельцы кафе, сувенирных лавок и супермаркетов. Как рассказала сотрудница одной из кофеен в старом городе, откроются они по расписанию, а дальше посмотрят, как будут идти дела. "Если не будет сильных беспорядков, то проработаем до конца дня, а в случае угрозы быстро закроемся", - сказала собеседница агентства. Кассир в супермаркете возле Барселонского собора заверил, что они работают 24 часа в сутки без выходных, но если начнутся погромы, то им придется закрыть рольставни и уйти на вынужденный выходной.

Ограничивают услуги и гостиницы в старом городе. Отель, в котором остановился корреспондент ТАСС, отменил экскурсионные программы и закрыл ресторан; в лифтах расклеены объявления с предупреждением о сложностях с транспортом; на ресепшене вместо двух человек будет работать один.

Ход забастовки

Центральная манифестация намечена на пятницу на 17:00 (18:00 мск). Сколько человек примет в ней участие, неизвестно. В прошлые разы во время всеобщих забастовок только в Барселоне на улицы выходили около 500 тыс.

Не сообщается также, сколько будет полицейских на улицах. Источник в МВД Испании заявил, что такую информацию предоставлять запрещено. По данным местных СМИ, ранее министерство уже направило около 2 тыс. полицейских и сотрудников гражданской гвардии в регион. Кроме того, к выходным ведомство хотело дополнительно перекинуть в Каталонию 200 стражей порядка. Помимо испанских правоохранительных органов, в Каталонии обеспечением порядка занимается автономная полиция - Моссос д'Эсквадра.

В среду в регионе начались пять "маршей за свободу". Акция предполагает шествия из каталонских городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега в сторону Барселоны. По задумке организаторов, участники маршей дойдут до каталонской столицы к пятнице - началу всеобщей забастовки. К колонне, вышедшей из Жироны, присоединились около 10 тыс. человек.

Демонстрантов поддержал и глава правительства Каталонии Ким Торра, который прошел вместе с участниками марша часть пути. Кроме того, в акции принимают участие сестры бывшего каталонского лидера Карлеса Пучдемона, бежавшего от испанского правосудия в Бельгию.

Теги
Испания
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