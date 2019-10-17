Барселона готовится к пятничной всеобщей забастовке

Информации о количестве участников нет. В прошлые разы во время всеобщих забастовок на улицы города выходили около 500 тыс. человек

БАРСЕЛОНА, 17 октября. /ТАСС/. Барселона с понедельника живет в режиме протестов, которые начались после вердикта Верховного суда Испании по делу о каталонском референдуме 2017 года. В предыдущие два дня протесты перерастали в уличные беспорядки. Правоохранители опасаются, что пик придется на пятницу, когда в Каталонии начнется всеобщая забастовка - четвертая за почти два года. Что происходит в городе В четверг жизнь в старом городе протекает в привычном ключе: уличные кафе забиты до отказа, играют музыканты, по популярным маршрутам ходят толпы туристов. За пределами старого города наблюдаются сложности с дорожным движением, которые связаны с последствиями ночных беспорядков. Кроме того, были перекрыты несколько центральных проспектов из-за студенческого шествия, в котором приняли участие 25 тыс. человек.

Рядом с государственными учреждениями дежурят усиленные наряды полиции. Повышенное число стражей порядка бросается в глаза не сильно. Под усиленный контроль взяты железнодорожные и автобусные вокзалы. Как передает корреспондент ТАСС, возле Французского вокзала стоят три бронированных полицейских фургона, а зал ожидания патрулируют несколько правоохранителей с автоматами. Что поменяется 18 октября Забастовка в пятницу внесет существенные коррективы в привычную жизнь горожан. Будут закрыты школы, детские сады, различные ведомства. Оператор городского общественного транспорта пообещал обеспечить хотя бы минимальный уровень работы - по улицам будут курсировать от 20% до 30% автобусов. В связи с этим ожидаются логистические проблемы возле барселонского аэропорта. Такси в таких условиях тоже будет работать непросто, рассказал корреспонденту ТАСС один из водителей. "В последние дни было сложно довезти клиента точно по адресу в центре, приходилось нередко высаживать их за несколько кварталов, потому что иначе я бы встал в пробку, - говорит он. - В пятницу я присоединюсь к забастовке и останусь дома с семьей".