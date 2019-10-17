Венесуэле удалось получить место в Совете ООН по правам человека

ООН, 17 октября. /ТАСС/. Венесуэла оказалась в числе 14 стран, которые на 2020-2022 годы войдут в Совет ООН по правам человека. Такое решение было принято в четверг по итогам голосования Генеральной Ассамблеи организации. В общей сложности в совет входят 47 стран, которые регулярно ротируются.

Согласно результатам голосования, Венесуэла набрала 105 голосов из 193 стран. Из латиноамериканского региона в Совет ООН по правам человека также войдет Бразилия. Кроме того, среди его новых членов Ливия, Мавритания, Судан, Намибия, Индонезия, Япония, Южная Корея, Маршалловы Острова, Армения, Польша, Германия и Нидерланды.

В этом году на 14 вакантных мест претендовали 17 стран из пяти географических групп - Африка, Латинская Америка, Азия, Восточная Европа, Западная Европа и другие страны.

Сама процедура голосования тайная и проходит необычно. Вместо привычного нажатия на кнопку "за" или "против" представители стран пишут название выбираемой страны на листе бумаги, который затем кладут в корзины для голосования.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН, в состав которого входят 47 государств, ответственных за поощрение и защиту всех прав человека по всему миру. В компетенцию совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета ООН по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве.