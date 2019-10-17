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Brexit
Обновлено 

Меркель: новый документ по Brexit является компромиссом

Соглашение предлагает хорошее решение, считает канцлер ФРГ

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Новый документ по Brexit является хорошим соглашением, компромиссом с обеих сторон. Об этом заявила в четверг журналистам канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС.

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"Документ, который перед нами, - своего рода компромисс со стороны всех, но мы можем его поддержать, поскольку он предусматривает важные условия, о которых мы всегда заявляли", - сказала она. В их числе Меркель назвала сохранение целостности внутреннего рынка ЕС и соблюдение Белфастского соглашения о политическом урегулировании конфликта в Северной Ирландии. "Мы всегда выступали за упорядоченный выход Великобритании из ЕС, и сегодня на один важный шаг стали ближе к этой цели", - сказала она.

По ее словам, если соглашение одобрят британский парламент и Европарламент, то до конца 2020 года у ЕС и Великобритании будет время, чтобы договориться по соглашению о свободной торговле. "Для меня это представляет собой разительное отличие от ситуации, которая у нас была во время премьерства Терезы Мэй. Тогда еще не было понятно, как будут выглядеть будущие отношения [между ЕС и Британией]. Сейчас же ясно, что Великобритания будет "третьей страной", - констатировала Меркель. "Это нерадостное событие, но событие, которое открывает возможность в будущем иметь тесные отношения с Великобританией, как в экономической сфере, так и во внешней политике и политике безопасности", - считает она.

"Мое личное мнение: соглашение, в том виде, в каком оно сейчас лежит на столе, является очень хорошим решением, если принимать во внимание, что Великобритания выходит из ЕС, а она это сделает. По крайней мере, это желание, которое я сегодня слышала", - подчеркнула канцлер. По ее словам, премьер Британии Борис Джонсон заверил партнеров по ЕС, что "сделает все для достижения большинства" в британском парламенте по сделке.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияВеликобританияИрландияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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