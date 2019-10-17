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Brexit

Джонсон надеется, что британские депутаты поддержат "очень хорошую сделку" по Brexit

Парламент выполнит задачу, возложенную на него британским народом, уверен премьер-министр королевства

БРЮССЕЛЬ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон надеется на то, что британские депутаты 19 октября поддержат проект соглашения с Евросоюзом по Brexit, и считает, что оснований для отсрочки выхода из состава сообщества нет. Соответствующее заявление он сделал в четверг на пресс-конференции по итогам рассмотрения вопроса о Brexit на саммите ЕС.

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"Это будет очень хорошая возможность для депутатов выразить демократическую волю народа, и я не думаю, что есть какие-то основания для задержки", - сказал глава правительства, назвав сделку "очень хорошей".

"Уверен, что когда депутаты от всех партий изучат ее, они найдут причины, по которым должны поддержать ее и реализовать Brexit 31 октября, выполнив задачу, возложенную на них британским народом", - сообщил Джонсон. При этом он ушел от ответа на вопрос, как поступит, если британские законодатели откажутся поддержать сделку, что они уже делали трижды при предыдущем премьер-министре Терезе Мэй.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, БорисМэй, Тереза
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