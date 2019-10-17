CNN: двое предполагаемых партнеров адвоката Трампа не признали себя виновными в сговоре

НЬЮ-ЙОРК, 18 октября. /ТАСС/. Двое из четырех предполагаемых партнеров адвоката президента США не признали себя виновными в сговоре с целью привлечения средств бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на материалы федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Ранее сообщалось, что американские граждане Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа, которые считаются партнерами адвоката американского лидера Дональда Трампа Рудольфа Джулиани, должны были предстать перед судом в районе Манхэттен в четверг. По итогам слушаний они заявили о своей невиновности. Прокурор Николас Рус в свою очередь заявил, что против них, а также двух других предполагаемых партнеров Джулиани могут быть выдвинуты дополнительные обвинения.

Лев Парнас и Игорь Фруман - также американские граждане, которым предъявлены аналогичные обвинения, предстанут перед судом 23 октября. По информации CNN, дата следующих слушаний для всех четверых намечена на 2 декабря.

По данным прокуратуры Южного округа штата Нью-Йорк, Парнас, Фруман, Кукушкин и Коррейа нарушили закон, вступив в сговор с целью привлечения средств неназванного бизнесмена из РФ на финансирование ряда избирательных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнас и Фруман на прошлой неделе были задержаны в аэропорту недалеко от Вашингтона. Залог для каждого из них установлен в размере $1 млн.

Кукушкина в тот же день взяли под стражу в штате Калифорния. Все трое являются выходцами из СССР. Парнас и Кукушкин родились на Украине, Фруман - в Белоруссии. Коррейа был 16 октября задержан в аэропорту Нью-Йорка. Парнасу и Фруману, если они будут признаны виновными, может грозить тюремное заключение продолжительностью до 20 лет, Кукушкину и Коррейе - до пяти лет.

Информационное агентство Associated Press в сентябре сообщало, что Парнас и Фруман выполняли указания Джулиани. По поручению последнего они якобы добивались начала расследования на Украине в отношении бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и его сына Хантера.