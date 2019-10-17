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Начало процедуры импичмента Трампа

Reuters: представитель Пентагона даст показания Конгрессу на будущей неделе

По данным агентства, законодатели хотят узнать, что Лоре Купер известно о попытках Дональда Трампа убедить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на военную помощь

ТАСС, 18 октября. Заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии Лора Купер даст показания в Конгрессе США в рамках расследования об импичменте главе Белого дома Дональду Трампу на следующей неделе. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По его данным, это случится, предположительно, 24 октября. Ранее ожидалось, что Купер будет опрошена в эту пятницу. Причины переноса не уточняются.

Отмечается, что законодатели хотят узнать, что Купер известно о попытках Трампа убедить власти Украины начать расследование против бывшего вице-президента США Джозефа Байдена в обмен на военную помощь.

В США в сентябре разгорелся крупный скандал вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Беседа в итоге стала поводом для начала процедуры импичмента в отношении американского лидера. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву. Демократ Байден сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, стремился заручиться поддержкой Киева в усилиях переизбраться на второй срок.

Теги
СШАНачало процедуры импичмента Трампа
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