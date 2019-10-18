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Помпео заявил, что эмбарго ООН на поставки оружия Ирану должно быть сохранено

Москва и Пекин смогут продавать Тегерану высокотехнологичное оружие, что вызовет гонку вооружений на Ближнем Востоке, отметил госсекретарь США

ТАСС, 18 октября. Страны - члены Совета Безопасности ООН должны продлить эмбарго на поставки оружия Ирану. Об этом заявил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео.

"Из-за ущербной иранской ядерной сделки, оружейное эмбарго в отношении Ирана перестанет действовать через год. Такие страны, как Россия и Китай, смогут продавать Ирану высокотехнологичное оружие. Иранский режим сможет свободно продавать оружие кому-либо еще, что вызовет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке", - написал глава Госдепартамента в своем Twitter.

"Если поведение Ирана вызывает у вас беспокойство сейчас, представьте, как Иран будет действовать при наличии у него передовых ракет, дронов, танков и самолетов. Совбез ООН должен продлить оружейное эмбарго", - подчеркнул Помпео.

20 июля 2015 года СБ ООН единогласно принял резолюцию 2231 в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, который ограничил атомные разработки Тегерана исключительно гражданскими целями. При этом резолюцией предусмотрено пятилетнее сохранение оружейного эмбарго и запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет в течение восьми лет.

Отношения между США и Ираном резко обострились после одностороннего выхода Вашингтона из СВПД 8 мая 2018 года и восстановления против Тегерана режима американских экономических санкций, в том числе в сфере нефтяного экспорта. При этом президент США Дональд Трамп неоднократно утверждал, что готов к возобновлению диалога с иранскими властями. По его словам, Вашингтон заинтересован в замене СВПД на другой договор, который бы охватывал не только атомную программу Ирана, но и широкий спектр других вопросов, включая ракетную программу Тегерана и его региональную политику.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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