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На парламентских выборах в Белоруссии зарегистрировано 558 кандидатов

По данным Центризбиркома, кандидатами в депутаты было выдвинуто 703 претендента

МИНСК, 18 октября. /ТАСС/. Окружные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей (нижней палаты) Национального собрания Белоруссии зарегистрировали 558 кандидатов, претендующих на 110 мест в парламенте. Об этом сообщила в пятницу председатель Центризбиркома (ЦИК) Лидия Ермошина.

"Зарегистрировано 558 кандидатов, средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет пять человек на место", - отметила глава белорусского ЦИК, слова которой приводит агентство БелТА.

По данным ЦИК, кандидатами в депутаты было выдвинуто 703 претендента. В парламентских выборах 2016 года участвовали около 520 кандидатов.

Парламентские выборы пройдут в Белоруссии 17 ноября.

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