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Посол КНР заявил, что республика будет содействовать усилиям РФ в афганском урегулировании

Переговоры спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану состоятся в Москве в октябре

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Китай поддерживает усилия России в урегулировании в Афганистане и намерен помогать российской стороне в этом направлении. Об этом заявил журналистам в пятницу посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы уже получили приглашение [на переговоры спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану в Москве], я думаю, что такие консультации очень важны. Я хотел бы отметить важную роль российской стороны в урегулировании афганского вопроса, - сказал дипломат. - Мы будем вместе работать с российской стороной и поддерживать работу наших российских коллег".

30 сентября спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов заявил, что переговоры спецпредставителей России, США, Китая и Пакистана по Афганистану состоятся в Москве в октябре.

Теги
АфганистанРоссияКитай
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