На Украине возбудили дело по факту злоупотреблений в Госпогранслужбе на $655 тыс.

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту расходования бюджетных средств на сумму 17 млн гривен (около $655 тыс.) в Государственной пограничной службе. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба прокуратуры.

"По версии следствия, в течение 2017-2018 годов из-за злоупотребления служебным положением должностными лицами погранслужбы в интересах коммерческих структур при закупках в рамках госзаказа автомобильной техники иностранного производства произошло безосновательное расходование бюджетных средств на сумму 17 млн гривен", - отметили в ведомстве.

В этой связи, добавили в пресс-службе, Главная военная прокуратура Генпрокуратуры отреагировала на нарушения интересов государства, начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия".

Досудебное расследование поручено вести Национальному антикоррупционному бюро Украины.