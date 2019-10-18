Эрдоган: бесполетная зона в Сирии протянется на 440 км вдоль границы

ТАСС, 18 октября. Протяженность зоны безопасности в Сирии вдоль турецкой границы составит 440 км. Об этом в пятницу заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Как сообщило агентство Reuters, турецкий лидер добавил, что глубина зоны составит 32 км, что было согласовано с США.

Комментируя достигнутое накануне соглашение с Вашингтоном о прекращении огня на севере Сирии, Эрдоган опроверг сообщения о продолжающихся военных действиях в этом районе, назвав их дезинформацией.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой.

Между с тем, в пятницу некоторые западные и арабские СМИ сообщили о возобновлении турецкими ВС атак на город Рас-эль-Айн на северо-востоке Сирии.