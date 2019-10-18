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На Украине предъявили обвинение соратнику Порошенко Олегу Гладковскому

Обвинения предъявлены по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации"

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) предъявило обвинение бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, владельцу украинской автомобилестроительной корпорации "Богдан" Олегу Гладковскому по двум статьям. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому предъявлено обвинение по статьям "Злоупотребление властью или служебным положением" и "Декларирование недостоверной информации", - говорится в сообщении, размещенном на сайте НАБУ.

Следствие установило, что Гладковский использовал власть и служебное положение "вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". В частности, по данным следствия, "обвиняемый обеспечил включение в гособоронзаказ и закупку за счет госбюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 ("Богдан" 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия "Автосборочный завод №2", входящей в состав ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс ". В результате государству был нанесен убыток на сумму 10 млн 620 тыс. гривен (около $430 тыс.), указали в ведомстве.

Кроме того, детективы НАБУ установили, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре Киева, о которых ему было известно. Речь идет о доходах на общую сумму в $164,5 тыс. Следствие продолжается, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому.

Гладковский и "Укроборонпром"

Гладковский был задержан 17 октября при попытке покинуть Украину. Он является фигурантом журналистского расследования программы "Наши гроши", в котором утверждается, что чиновник, входящий в ближайшее окружение экс-президента Петра Порошенко, был участником миллионных схем по хищениям в оборонном комплексе.

СМИ утверждают, что Гладковский вместе с партнерами с ведома руководства "Укроборонпрома" организовал поставки контрабандных российских деталей для военной техники государственным оборонным предприятиям по завышенным в несколько раз ценам. Журналисты также обвинили Государственную фискальную службу Украины, военную прокуратуру и НАБУ в соучастии в коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом". По данным расследования, убытки для государства могли составить около 250 млн гривен (более $10 млн). После обнародования скандального репортажа украинское правительство распорядилось провести международный аудит "Укроборонпрома".

Гладковский считает свое задержание незаконным и в знак протеста накануне объявил голодовку "против произвола правоохранительных органов".

В новость были внесены изменения (15:17 мск) - меняется источник информации, приводятся цитаты.

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УкраинаПорошенко, Петр Алексеевич
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