Названа возможная дата начала реализации сделки по Brexit

ТАСС, 18 октября. Законодательный процесс по реализации нового соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit начнется в британском парламенте уже в понедельник, 21 октября, в случае его одобрения депутатами. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии назначенного им на 15:00 (17:00 мск) заседания кабинета министров, сообщает агентство Reuters.