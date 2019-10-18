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Brexit

Названа возможная дата начала реализации сделки по Brexit

В случае одобрения парламента Британии процесс стартует 21 октября

ТАСС, 18 октября. Законодательный процесс по реализации нового соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit начнется в британском парламенте уже в понедельник, 21 октября, в случае его одобрения депутатами. Об этом заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в преддверии назначенного им на 15:00 (17:00 мск) заседания кабинета министров, сообщает агентство Reuters.

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Это заседание проводится, по словам представителя, накануне ключевого голосования в субботу в парламенте по поводу новой сделки с Евросоюзом. Команда главы правительства проведет также в течение дня консультации с депутатами от самых различных политических партий.

Теги
ВеликобританияBrexitДжонсон, Борис
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