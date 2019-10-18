В Барселоне десятки тысяч манифестантов протестуют возле управления полиции

Военная операция Турции на севере Сирии

Асад обсудил с Лаврентьевым и Вершининым ситуацию на северо-востоке Сирии

Президент Сирии отметил, что на текущем этапе следует сосредоточиться на прекращении "агрессии и выводе всех турецких, американских и других незаконно находящихся сил" с сирийских территорий

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