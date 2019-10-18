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В Барселоне десятки тысяч манифестантов протестуют возле управления полиции

Демонстранты выкрикивают лозунги и кидают в сторону здания легкие резиновые мячики или пластиковые бутылки

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии заняли километровый отрезок улицы Виа Лайетана, которая ведет от Площади Каталонии к побережью. Как передает корреспондент ТАСС, условный центр манифестации - здание местного управления национальной полиции Испании.

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Манифестанты выкрикивают лозунги в адрес испанской полиции, изредка кидают в сторону здания легкие резиновые мячики или пластиковые бутылки. Некоторые из них забрались на остановки и фонарные столбы. Стражи порядка и бронированные полицейские автомобили расположены в двух переулках по обе стороны от управления.

Теги
ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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