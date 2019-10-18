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Brexit
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Европарламент проголосует по соглашению о Brexit в начале следующей недели

Президент Франции Эмманюэль Макро считает, что "достигнуто хорошее соглашение, учитывающее согласованные рамки"

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Депутаты Европарламента (ЕП) проведут голосование по соглашению о Brexit в начале следующей недели. Об этом в пятницу сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза.

"В субботу ожидается голосование в британском парламенте, а в начале следующей недели - в Европарламенте", - сказал Макрон. Он отметил, что "надеется на то, что вопрос Brexit удастся решить к 31 октября - дате, установленной в качестве предельного срока".

Французский лидер подчеркнул, что "достигнуто хорошее соглашение, учитывающее согласованные рамки". Он поблагодарил за проделанную работу всех переговорщиков. "В особенности хочу поблагодарить Мишеля Барнье, главного переговорщика ЕС", - сказал Макрон.

На саммите ЕС 18 октября была утверждена договоренность о параметрах выхода Великобритании из ЕС и была установлена его дата - 1 ноября, если все документы будут своевременно ратифицированы британским парламентом. Переговорщики ЕС и Великобритании согласовали тексты 100-страничного дополнительного протокола по Ирландии и Северной Ирландии и 25-страничной политической декларации, которые будут приложены к 500-страничному соглашению по Brexit, принятому еще в декабре прошлого года.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством премьер-министра Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель или май, затем на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.

В новость были внесены изменения (16:12 мск) — добавлена информация после второго абзаца.

Теги
ФранцияBrexitМакрон, Эмманюэль
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