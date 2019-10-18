Асад: сирийский народ обладает правом ответить на агрессию Турции

ТАСС, 18 октября. Президент Сирии Башар Асад принял в пятницу российскую делегацию, в состав которой вошли спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин. Как сообщило агентство SANA, в ходе беседы стороны обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, где Турция проводит операцию "Источник мира" и намерена создать буферную зону.

"Турецкое вторжение является по всем международным параметрам агрессией, и сирийский народ обладает законным правом на сопротивление оккупационным войскам всеми имеющимися средствами", - заявил Асад. По его словам, на текущем этапе следует сосредоточиться "на прекращении этой агрессии и выводе всех турецких, американских и других незаконно находящихся на сирийской территории сил".

По информации SANA, члены российской делегации заявили о своей твердой поддержке суверенитета Сирии и ее территориальной целостности, отметив при этом, что "любые посягательства на сирийский суверенитет повлияют на прилагаемые усилия по прекращению войны". "Прежде всего, необходимо ликвидировать последние очаги терроризма в Сирии и восстановить контроль сирийского государства над пограничными районами", - процитировало агентство слова Лаврентьева.

Важное место на переговорах было уделено предстоящему 29-30 октября в Женеве первому заседанию Конституционного комитета Сирии. Как пишет SANA, стороны отметили, что "залогом успеха является невмешательство внешних сил в работу этого органа, сформированного в соответствии с резолюцией, принятой 31 января 2018 года в Сочи Конгрессом сирийского национального диалога".

16 октября Дамаск посетил спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен, который обсудил с вице-премьером и министром иностранных дел Сирии Валидом Муаллемом регламент работы Конституционного комитета. Перед этим органом стоит задача по выработке рекомендаций по внесению поправок в конституцию республики, после чего в Сирии будут проведены всеобщие выборы под эгидой ООН.