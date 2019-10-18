Рада в первом чтении приняла бюджет Украины с дефицитом

КИЕВ, 18 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении государственный бюджет Украины на 2020 год с дефицитом в размере 2,09% по сравнению с дефицитом на уровне 2,26% в текущем году. За соответствующий законопроект проголосовали в пятницу 255 депутатов при 226 минимально необходимых.

Законопроект предусматривает рост экономики в 2020 году до 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП).

В госбюджете уровень инфляции составит 6%, минимальная зарплата - 4 тыс. 723 гривны ($167) по сравнению c 4 тыс. 173 гривнами ($155) в текущем году. При этом основной финансовый документ на будущий год рассчитан, исходя из курса 28,2 гривны за один доллар.

Доходы на 2020 год предусмотрены в размере 1 трлн 79 млрд 500 млн гривен (более $38 млрд), расходы - 1 трлн 170 млрд гривен (почти $41,5 млрд). Платежи по госдолгу составят около 438,1 млрд гривен ($15,5 млрд). Вместе с тем, Украина планирует в следующем году позаимствовать около 380 млрд гривен ($13,5 млрд). При этом, как рассчитывают в кабмине, объем госдолга будет сокращен до уровня 46,7% к ВВП на конец 2020 года, тогда как сейчас он превышает 52%.

Расходы на национальную безопасность и оборону, как ожидается, составят 245,8 млрд гривен (более $8,7 млрд), что на 33,8 млрд гривен ($1,2 млрд) больше, чем в 2019 году. Как ожидается, на образование будет выделено 136,4 млрд гривен ($4,837 млрд), таким образом финансирование отрасли увеличивается на 7,7 млрд гривен ($285 млн).

Общие расходы на здравоохранение, что предусмотрено проектом госбюджета, составляют 108 млрд гривен ($3,829 млрд), что на 9,8 млрд больше ($363 млн), чем в этом году. На развитие культуры и информационную сферу выделят 8,6 млрд гривен ($305 млн).

Кроме того, на поддержку энергетической независимости планируется выделить 2 млрд гривен ($70,9 млн).