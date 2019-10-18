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Кризис в Сирии

Турция хочет установить еще 12 наблюдательных пунктов в Сирии

В настоящий момент Анкара уже имеет 12 наблюдательных пунктов в зоне деэскалации
Презентация плана размещения наблюдательных пунктов Турции на северо-востоке Сирии Денис Соловых/ТАСС
Описание
Презентация плана размещения наблюдательных пунктов Турции на северо-востоке Сирии
© Денис Соловых/ТАСС

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция собирается установить в Сирии еще 12 наблюдательных пунктов. Об этом заявил в пятницу президент Тайип Эрдоган на встрече с представителями иностранных СМИ, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"На слайде продемонстрирована [планируемая Анкарой] зона безопасности, синим цветом отмечены точки, в которых мы намереваемся создать наблюдательные пункты", - отметил Эрдоган. На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли их 12, он ответил утвердительно.

В настоящий момент Турция располагает 12-ю наблюдательными пунктами в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.

Теги
СирияТурцияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп Тайип
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