Турция хочет установить еще 12 наблюдательных пунктов в Сирии

СТАМБУЛ, 18 октября. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Турция собирается установить в Сирии еще 12 наблюдательных пунктов. Об этом заявил в пятницу президент Тайип Эрдоган на встрече с представителями иностранных СМИ, в числе которых был корреспондент ТАСС.

"На слайде продемонстрирована [планируемая Анкарой] зона безопасности, синим цветом отмечены точки, в которых мы намереваемся создать наблюдательные пункты", - отметил Эрдоган. На уточняющий вопрос журналистов о том, будет ли их 12, он ответил утвердительно.

В настоящий момент Турция располагает 12-ю наблюдательными пунктами в зоне деэскалации в сирийском Идлибе.