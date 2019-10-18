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Центральная манифестация сторонников независимости Каталонии началась в Барселоне

В ней принимают участие сотни тысяч человек
Описание
© Антон Долгунов/ТАСС

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии со всей автономии собрались в эти минуты в центре Барселоны - в районе площади Каталонии и станции метро "Диагональ".

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Как передает корреспондент ТАСС с места событий, число участников - сотни тысяч. Официально число протестующих будет оглашено позже. В зоне проведения демонстрации мобильный интернет работает с перебоями.

В этой акции протеста участвуют не только жители Барселоны, но и жители других населенных пунктов региона. Они организовали несколько "маршей за свободу" и со среды шли в каталонскую столицу из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.

Теги
ИспанияРеферендум о независимости КаталонииПровозглашение независимости КаталонииПриговор организаторам референдума в Каталонии
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