Центральная манифестация сторонников независимости Каталонии началась в Барселоне

БАРСЕЛОНА, 18 октября. /ТАСС/. Сторонники независимости Каталонии со всей автономии собрались в эти минуты в центре Барселоны - в районе площади Каталонии и станции метро "Диагональ".

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, число участников - сотни тысяч. Официально число протестующих будет оглашено позже. В зоне проведения демонстрации мобильный интернет работает с перебоями.

В этой акции протеста участвуют не только жители Барселоны, но и жители других населенных пунктов региона. Они организовали несколько "маршей за свободу" и со среды шли в каталонскую столицу из городов Берга, Вик, Жирона, Таррагона и Таррега.