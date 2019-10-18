Трамп: США и Китай могут подписать торговое соглашение до саммита АТЭС в Чили

ТАСС, 18 октября. Президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что торговое соглашение между Вашингтоном и Пекином будет подписано до проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в ноябре в Чили. Об этом он заявил в пятницу журналистам в Белом доме.

"Я думаю, что оно [торговое соглашение между США и КНР] будет достаточно легко подписано, - приводит агентство Reuters слова Трампа. - Надеюсь, это произойдет к саммиту в Чили, где председатель [КНР] Си Цзиньпин и я будем присутствовать".

Президент США Дональд Трамп заявил 11 октября журналистам по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к "значительному первому этапу" в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. 16 октября он уточнил, что соглашение, вероятно, не будет заключено до его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС, который в ноябре пройдет в Чили.