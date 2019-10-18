В Бельгии открылось представительство Донецкой народной республики

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Представительский центр Донецкой народной республики (ДНР) открылся в Бельгии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

"Сегодня в городе Дендермонде в Бельгии состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР", - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Донецкое агентство новостей.

В МИД добавили, что руководителем центра стал председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман. В ходе торжественной церемонии было представлено видеообращение министра иностранных дел Натальи Никоноровой, которая поздравила организаторов мероприятия и поблагодарила их за поддержку Донбасса.

"Открытие нового центра в Европе дает нам еще больше возможностей для распространения правдивой информации о происходящем в Донбассе, об условиях проживания населения, о становлении и развитии нашей республики как демократического государства", - сказала Никонорова, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношений между ДНР и Бельгией. "Уверена, что сообща нам удастся сделать большой прорыв на пути к признанию республики как полноценного субъекта международных отношений", - добавила она.

Представительский центр ДНР в Бельгии стал седьмым по счету в странах Европейского Союза. Первый представительский центр ДНР в Европе открылся 1 сентября в чешской Остраве (Северная Моравия). Главной целью его работы было заявлено "распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране". Затем подобные представительства открылись в Финляндии, Чехии, Греции, Италии и Франции.