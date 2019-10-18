Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Бельгии открылось представительство Донецкой народной республики

Руководителем центра стал председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман, отметили в пресс-службе МИД ДНР

ДОНЕЦК, 18 октября. /ТАСС/. Представительский центр Донецкой народной республики (ДНР) открылся в Бельгии. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МИД ДНР.

"Сегодня в городе Дендермонде в Бельгии состоялось торжественное открытие Представительского центра ДНР", - цитирует сообщение внешнеполитического ведомства Донецкое агентство новостей.

В МИД добавили, что руководителем центра стал председатель общественной организации Euro-Rus Крис Роман. В ходе торжественной церемонии было представлено видеообращение министра иностранных дел Натальи Никоноровой, которая поздравила организаторов мероприятия и поблагодарила их за поддержку Донбасса.

"Открытие нового центра в Европе дает нам еще больше возможностей для распространения правдивой информации о происходящем в Донбассе, об условиях проживания населения, о становлении и развитии нашей республики как демократического государства", - сказала Никонорова, выразив надежду на дальнейшее укрепление отношений между ДНР и Бельгией. "Уверена, что сообща нам удастся сделать большой прорыв на пути к признанию республики как полноценного субъекта международных отношений", - добавила она.

Представительский центр ДНР в Бельгии стал седьмым по счету в странах Европейского Союза. Первый представительский центр ДНР в Европе открылся 1 сентября в чешской Остраве (Северная Моравия). Главной целью его работы было заявлено "распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока не признанной стране". Затем подобные представительства открылись в Финляндии, Чехии, Греции, Италии и Франции.

Теги
БельгияУкраина
Реклама на ТАСС
Трамп объявил, что выдвигает на место главы Минэнерго Дэна Бруйетта
Глава Белого дома также поблагодарил за работу действующего главу ведомства Рика Перри, о предстоящей отставке которого он сообщил в четверг
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС