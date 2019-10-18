Премьер-министр Албании намерен продолжать борьбу за вступление в ЕС

СКОПЬЕ, 18 октября. /ТАСС/. Албания продолжит прилагать усилия для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз. Об этом в пятницу заявил премьер-министр республики Эди Рама, комментируя решение Совета ЕС отложить дату начала переговоров с Албанией и Северной Македонией о присоединении этих стран к Евросоюзу.

"Нам осталось лишь продолжать дальше, поскольку другой альтернативы нет. Европейская Албания - это единственная альтернатива, и это серьезное и необходимое обязательство по отношению к другим поколениям", - подчеркнул албанский премьер на пресс-конференции, посвященной итогам встречи в Брюсселе.

На вопрос о возможном намерении подать в отставку в связи с требованиями оппозиции Рама ответил, что не намерен "тратить время на тех, кому нечем заняться".

Ранее в пятницу Совет ЕС не смог договориться о назначении даты начала переговоров с Северной Македонией и Албанией об их присоединении к Европейскому союзу.