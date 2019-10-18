Гуайдо призвал венесуэльцев выйти на акцию протеста 16 ноября

КАРАКАС, 19 октября. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо сообщил, что 16 ноября состоится акция протеста, и призвал всех граждан республики присоединиться к ней.

"16 ноября я прошу медсестер, студентов, всех людей из всех уголков страны выйти на улицы. Венесуэла не сдается! Венесуэла восстанет!" - сказал Гуайдо, чьи слова приводит его пресс-служба, в пятницу во время выступления перед сторонниками в штате Карабобо. Оппозиционер также утверждал, что у его сторонников "есть силы и возможности покончить с диктатурой". "Мы все должны в это верить", - подчеркнул он.