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Президент Чили ввел чрезвычайное положение в Сантьяго из-за протестов

Протесты были вызваны повышением стоимости проезда в метро

БУЭНОС-АЙРЕС, 19 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в субботу ввел чрезвычайное положение в столице страны из-за протестов, вызванных повышением стоимости проезда в метро, которые переросли в беспорядки.

"Дорогие соотечественники, в связи с множественными и серьезными актами вандализма в отношении станций метро... я объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, а также в коммунах Пуэнте-Альто и Сан-Бернардо", - сказал он в видеообращении, которое транслировалось в его Twitter.

Протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо ($0,04) до максимума в 850 песо ($1,2). По данным полиции на четверг, было задержано более 130 человек. Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее 10 автобусов.

Из-за протестов метро Сантьяго будет закрыто на выходных.

Теги
Пиньера, СебастьянЧили
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