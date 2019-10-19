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WP: в переписке Клинтон не выявлено нарушений в обращении с секретной информацией

Следователи выявили 91 нарушение, совершенные 38 сотрудниками. При этом данные случаи не были связаны с сообщениями, содержащими секретные данные

ТАСС, 19 октября. Расследование Госдепартаментом дела о личной переписке претендента на пост президента США Хиллари Клинтон не выявило систематического или умышленно неверного обращения с секретной информацией. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на отчет о расследовании.

"Убедительных доказательств о систематическом неверном обращении с секретной информацией выявлено не было", - говорится в отчете. Но, проанализировав более 33 тыс. электронных писем с почтового ящика Клинтон, следователи выявили 91 нарушение, совершенные 38 сотрудниками, которые систематически пренебрегали правилами безопасности, однако эти случаи не были связаны с сообщениями, содержащими секретные данные.

Как сообщает газета, результаты этого расследования должны поставить точку в скандале, разгоревшемся в 2016 году во время предвыборной гонки за пост президента между республиканцем Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Теги
СШАКлинтон, ХиллариТрамп, Дональд
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