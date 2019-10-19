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Трамп подписал затрагивающее РФ распоряжение о рестрикциях в рамках борьбы с работорговлей

Согласно документу, в частности, России, как и некоторым другим странам, в 2020 финансовом году "США не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь" в рамках борьбы с вирусом Эбола

ВАШИНГТОН, 19 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал распоряжение об ограничительных мерах в отношении ряда стран, которые, по мнению Вашингтона, прилагают недостаточно усилий в области борьбы с торговлей людьми. Соответствующий документ, в котором, помимо прочих, фигурируют Россия, Китай, Иран, Сирия, Куба и КНДР, распространила в пятницу пресс-служба Белого дома.

В частности, Россия вошла в число стран, которым, согласно документу, в 2020 финансовом году (начался 1 октября) "США не будут предоставлять негуманитарную, не связанную с торговлей помощь" в рамках борьбы с вирусом Эбола. Кроме того, в соответствии с одним из пунктов документа, представителям США в Международном валютном фонде и многосторонних банках развития дано указание голосовать в 2020 финансовом году против связанных с противодействием Эболе проектов, в рамках которых средства получат власти РФ, Китая, Кубы, КНДР, Саудовской Аравии и Сирии. Исключением будут являться те случаи, когда дело касается "гуманитарного содействия" и других подобных целей.

При этом данный документ не означает, что России грозят новые рестрикции со стороны Вашингтона - такие решения уже принимались американской администрацией ранее. В частности, схожие меры перечислялись в подписанных Трампом весной 2017 и 2018 года распоряжениях, также направленных на ужесточение борьбы с торговлей людьми.

Президент США также выделил ряд стран, предоставление помощи которым, по его мнению, соответствует целям американского законодательства по борьбе с торговлей людьми или интересам США в области национальной безопасности. В числе таких государств оказались Белоруссия, Туркмения, Венесуэла.

Теги
БелоруссияСШАТуркменияИранКНДРСирияКубаВенесуэлаРоссияКитайСаудовская АравияТрамп, Дональд
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