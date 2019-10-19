Премьер Северной Македонии заявил, что продолжит борьбу за вступление в Европейский союз

СКОПЬЕ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии намерено продолжать борьбу за начало переговоров о присоединении к Европейскому Союзу. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев в субботу в ходе своего обращения к гражданам страны.

"Я готов, моя политическая партия готова, готова моя политическая команда. Мы не падаем духом и не отказываемся от борьбы, несмотря на определенное разочарование. Мы не сдаемся, мы будем бороться храбро и настойчиво", - заверил граждан глава северомакедонского правительства.

В то же время Заев признался, что размышлял о своей отставке в связи с решением саммита Европейского союза отложить дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в сообщество. Такое заявление глава северомакедонского правительства сделал в субботу на пресс-конференции.

"Общаясь с друзьями, с нашим народом, я рассмотрел различные варианты. Я почувствовал чувство гнева, разочарования, даже определенной фрустрации у нашего народа, и это та самая горечь, которую испытываю и я сам. Поэтому меня, как и любого другого человека, посещают разные мысли. Но я сказал себе: у меня нет права отказаться от борьбы. Я, как и вы, как и весь наш народ, люблю свою страну", - признался Заев.

Ранее премьер Северной Македонии назвал решение глав Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о присоединении страны к сообществу исторической ошибкой и предложил провести досрочные выборы в парламент, чтобы граждане смогли подтвердить свое доверие правительству и его курсу.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

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