Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Премьер Северной Македонии заявил, что продолжит борьбу за вступление в Европейский союз

Ранее Зоран Заев назвал решение глав Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о присоединении страны к сообществу исторической ошибкой

СКОПЬЕ, 19 октября. /ТАСС/. Правительство Северной Македонии намерено продолжать борьбу за начало переговоров о присоединении к Европейскому Союзу. Об этом заявил премьер-министр страны Зоран Заев в субботу в ходе своего обращения к гражданам страны.

"Я готов, моя политическая партия готова, готова моя политическая команда. Мы не падаем духом и не отказываемся от борьбы, несмотря на определенное разочарование. Мы не сдаемся, мы будем бороться храбро и настойчиво", - заверил граждан глава северомакедонского правительства.

В то же время Заев признался, что размышлял о своей отставке в связи с решением саммита Европейского союза отложить дату начала переговоров о вступлении Северной Македонии в сообщество. Такое заявление глава северомакедонского правительства сделал в субботу на пресс-конференции.

"Общаясь с друзьями, с нашим народом, я рассмотрел различные варианты. Я почувствовал чувство гнева, разочарования, даже определенной фрустрации у нашего народа, и это та самая горечь, которую испытываю и я сам. Поэтому меня, как и любого другого человека, посещают разные мысли. Но я сказал себе: у меня нет права отказаться от борьбы. Я, как и вы, как и весь наш народ, люблю свою страну", - признался Заев.

Ранее премьер Северной Македонии назвал решение глав Евросоюза отложить дату начала переговоров с Северной Македонией о присоединении страны к сообществу исторической ошибкой и предложил провести досрочные выборы в парламент, чтобы граждане смогли подтвердить свое доверие правительству и его курсу.

Главы государств и правительств Евросоюза не смогли после длительных обсуждений на саммите ЕС 17-18 октября решить вопрос о начале переговоров по приему в ЕС Албании и Северной Македонии. По сообщениям европейских источников, старт переговоров заблокировала Франция.

В новость были внесены изменения (15:12 мск) - добавлены подробности.

Теги
АлбанияСеверная МакедонияФранцияЗаев, Зоран
Реклама на ТАСС
Brexit
Еврокомиссар Эттингер исключил внесение изменений в новую сделку по Brexit
Он не верит в то, что новые консультации и переговоры приведут к более выгодному результату
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС