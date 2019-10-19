Центр Баку перекрыт полицией из-за планов оппозиции провести несанкционированный митинг

БАКУ, 19 октября. /ТАСС/. Силы правопорядка азербайджанской столицы перекрыли в субботу центр города из-за планов оппозиционного Национального совета демократических сил (НСДС) провести несанкционированный митинг на площади перед станцией метро "28 мая". Как сообщает корреспондент ТАСС, проспекты и улицы, ведущие к площади, патрулируются полицейскими нарядами.

На подступах к площади и вокруг расположенного на ней крупного торгового центра дежурят сотрудники полиции, запрещена парковка автомобилей. Владельцам небольших магазинов рекомендовано на время закрыть свои объекты и не выходить на улицу.

По сообщению пресс-службы Бакинского метрополитена, на несколько часов временно закрыты три станции подземки. "С целью недопущения паралича стратегически значимой инфраструктуры общественного транспорта, а также для защиты прав граждан, пользующихся метро, принято решение временно приостановить 19 октября с 13:00 [12:00 мск] работу станций метро "28 мая", "Джафар Джаббарлы" и "Хатаи", - отмечается в сообщении. Бакинское транспортное агентство информировало об изменении 14 автобусных маршрутов, пролегающих через центр города.

Ранее НСДС обратился к мэрии за разрешением провести 10 октября митинг в центре Баку, на площади перед станцией метро "28 мая", однако власти азербайджанской столицы санкционировали проведение акции на стадионе Гарадагской учебно-спортивной базы спортивного клуба "Нефтчи" в пригороде. В ответ оппозиция заявила о намерении провести несанкционированный митинг в центре города.

Накануне МВД и генпрокуратура Азербайджана выступили с заявлением, предупредив оппозицию, что все противоправные действия будут решительно пресекаться и против нарушителей закона будут приняты предусмотренные законодательством серьезные меры, включая привлечение к уголовной ответственности.